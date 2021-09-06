2021/09/06 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، حرص العراق على توطيد علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، وقضايا مكافحة الإرهاب والفساد وتخفيف توترات المنطقة تعتبر حيوية.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس صالح يؤكد حرص العراق على توطيد علاقاته مع الاتحاد الأوروبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح يؤكد حرص العراق على توطيد علاقاته مع الاتحاد الأوروبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح يؤكد حرص العراق على توطيد علاقاته مع الاتحاد الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).