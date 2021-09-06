2021/09/06 | 21:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هروب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر نفق، إلى نقل مواطنين أمريكيين برا من أفغانستان للمرة الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية، ومعلومات عن متغير MU الجديد لفيروس كورونا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: هروب فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر نفق.. ونقل أمريكيين برا من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: هروب فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر نفق.. ونقل أمريكيين برا من أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).