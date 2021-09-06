وفاة النجم الفرنسي جان بول بيلموندو.. وماكرون: فقدنا كنزًا وطنيًا

2021/09/06 | 21:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي النجم الفرنسي جان بول بيلموندو، عن 88 عاما، بحسب ما أعلنه محاميه ميشيل غوديست، الاثنين، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا "فقدت كنزًا وطنيًا".

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