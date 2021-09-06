صور.. الصدر يجتمع بممثليه في عموم المحافظات

2021/09/06 | 21:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اجتمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، بالمخولين بتمثيله في عموم المحافظات، موجهاً إياهم بالانفتاح على مختلف طبقات المجتمع العراقي والعمل الجاد على إيجاد الحلول المناسبة لجميع المشكلات.

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وذكر المكتب الإعلامي الخاص للصدر، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 ايلول 2021)، ان "زعيم التيار التقى بالسادة والمشايخ الأجلاء ممثلي سماحته في محافظات العراق الحبيبة ا في المكتب الخاص في النجف، وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المهمة وعلى رأسها عمل ونشاط الأخوة الممثلين في المحافظات وأهمية الدور الذي يضطلعون به وكذلك البحث في عوامل ديمومة النشاط وتقويته وتعضيده بما يسهم في تحقيق النتائج الطيبة المرجوة".

وأشاد الصدر بحسب البيان بـ "الجهود الطيبة المبذولة من قبل المخولين بتمثيل سماحته حاثًا إياهم على بذل المزيد من العطاء من أجل خدمة العراق وشعبه الكريم وكذلك الوقوف عند احتياجاته ومتطلباته"، مؤكدًا على أن "ذلك من أولويات وثوابت الخط الصدري".

وحث الصدر على "الانفتاح على مختلف طبقات المجتمع العراقي والعمل الجاد على إيجاد الحلول المناسبة لجميع المشكلات ومنها إحلال السلم الأهلي وبذل قصارى الجهود من أجل ذلك لينعم البلد بالأمن والأمان والاستقرار والرفاهية".

وفي ختام اللقاء أكد الحضور على "بذل قصارى جهودهم لأداء المهام على أكمل وجه".

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