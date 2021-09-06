بعد عودة الصدر.. الحزب الشيوعي يوضح موقفه بشأن مقاطعة الانتخابات

2021/09/06 | 21:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سكرتير الحزب السيوعي العراقي رائد فهمي، الاثنين، ان قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات غير مرتبط بقرار التيار الصدري، مشيرا الى انه لا فائدة من الانتخابات.

وقال فهمي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (6 ايلول 2021)، انه "قاطعنا الانتخابات قبل التيار الصدري، وعندما قررنا مقاطعة العملية، كان التيار لازال مصرا على المشاركة في الانتخابات".

واضاف، "نحن لسنا مرتبطين بالتيار الصدري، وأسباب مقاطعتنا للعملية الانتخابية ليست نفس الاسباب التي قاطع التيار الصدري من اجلها، نحن لنا نهج سياسي و اقتصادي معين تستند الى التغير الحقيقي في العملية السياسية في العراق".

واوضح، ان "الغاية الرئيسة و الحقيقية للانتخابات المبكرة هي اجراء تغير حقيقي في العراق، ولكن الغاية المرجوة من ذلك اجهض بالمال السياسي و وبالاغتيالات والتسقيط والكثير من الامور الاخرى".

وتابع، "نرى بأنا لافائدة من الانتخابات القادمة، لانها تنتج نفس الوجوه ونفس الرؤى السياسية السابقة".

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