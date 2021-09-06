علاوي: نحتاج لايقاف الفساد المستشري في الدولة ووضع خطط لانقاذ البلد

2021/09/06 | 21:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد السياسي المستقل محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، ان عودة التيار الصدري الى الانتخابات جنبنا خطر كبير في المرحلة الحالية، فيما اشار الى ان نحتاج لايقاف الفساد المستشري في الدولة ووضع خطط لانقاذ البلد.وقال علاوي في لقاء خاص، ان “الاتحاد الاوروبي وضعنا على القائمة وهي ضربة قوية للعراق”، مبينا ان “اغلب دول العالم […]

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