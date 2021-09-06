2021/09/06 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ميسان، اليوم الاثنين، عن صدور قرار قضائي بتغريم إحدى الشركات الاستثمارية النفطية العاملة بمبلغ يزيد عن مليار دينار، لمخالفتها قانون العمل والضمان الاجتماعي.وقال مدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ميسان..



تغريم شركة نفطية باكثر من مليار دينار المركز الخبري الوطني.

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