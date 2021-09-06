بالفيديو .. اتلاف ختم المرجع الديني الراحل محمد سعيد الحكيم

2021/09/06 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف

اتلف، اليوم الاثنين، ختم المرجع الديني الراحل، محمد سعيد الحكيم، بناء على الأعراف الحوزوية و حفاظا على الأمانة.

وحصلت (بغداد اليوم) على مقطع مصور يوضح اتلاف ختم المرجع الديني الراحل محمد سعيد الحكيم، وختم مكتبه بحضور نجله الأكبر و عددا من علماء و افاضل الحوزة الدينية.

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