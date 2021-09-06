نجاة الفنانة المصرية ميرفت أمين من حريق ضخم - عاجل

2021/09/06 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

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نجا الفنانة المصرية ميرفت أمين من حريق ضخم - عاجل

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، عن نجاة الفنانة ميرفت أمين من حريق ضخم، اندلع في بشركة "دعاية وإعلان" في البناية التي تقيم فيها الفنانة.

وأسفر الحريق عن مصرع أحد العاملين نتيجة تعرضه للاختناق، وأيضا تبين أنَّ العقار تقيم فيه الفنانة ميرفت أمين، وأنها كانت موجودة أثناء اندلاع النيران، وصعدت أعلى سطح العقار حتى تمكّنت القوات من إخماد النيران، بعد قرابة 25 دقيقة.

وطمأنت أمين جمهورها حيث أوضحت في تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، أنها تقطن في الدور الرابع وفوجئت صباح اليوم بحريق هائل في الدور السادس بنفس العمارة وهى عبارة عن شركة وليست شقة سكنية.

ونفت ميرفت أمين ما تردد حول قفزها عبر السلم إلى سطوح العمارة بعد اشتعال الحريق، معلقة: "ما أتحركتش من شقتى، والحمد لله لم يلحق بى أي ضرر، وكل ما فى الأمر، أننى أتخضيت عندما وجدت مياه كثيرة تنزل من سيارات الإطفاء التي بلغ عددها 7 سيارات، على بلكونات شقتي، وآثار الحريق تتساقط على شبابيك شقتى ليس أكثر".

وأضافت أمين قائلة: "ربنا يعوض على صاحب الشركة، والحمد لله إن مفيش خسائر في الأرواح".

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