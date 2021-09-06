إيرانيون يقدمون على تكسير مكتب الخطوط الجوية العراقية

2021/09/06 | 21:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، بياناً أوضحت فيها تفاصيل بشأن حادثة مكتبها في مطار طهران الدولي.

وذكر بيان للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، ان ما بدر من انفعالات قام بها عدد من المسافرين واصحاب الشركات السفر والسياحة هي تصرفات غير مبررة, لاسيما وأن ادارة الناقل الوطني تلتزم وتطبق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء العراقي وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المتعلقة بنقل المجاميع السياحية من والى العراق, واخرها القرار الذي اصدره مكتب رئيس الوزراء الذي ينص على ايقاف نقل المسافرين الا من خلال النافذة الواحدة في هيئة السياحة حصرا.

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