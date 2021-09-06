أمر ديواني: إعفاء وكيل وزارة النقل وتكليف بديل

2021/09/06 | 21:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدر مجلس الوزراء، أمرًا بإنهاء تكليف الوكيل الإداري لوزارة النقل، وتكليف وكيل جديد.

ونص الأمر الذي حصل "الترا عراق"، على نسخة منه، 6 أيلول/سبتمبر، على إنهاء تكليف "سلمان صدام جاسم" من مهام الوكيل الإداري للوزارة.

كما نص على، تكليف "حازم راضي لفتة" بالمنصب، استنادًا إلى "قرار من مجلس الوزراء وموافقة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

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