2021/09/06 | 21:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xO9y9w1Sw80

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد . ممثل الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الحكومة ويؤكد استمرار دعم الاتحاد للعراق بما يحقق الاستقرار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد . ممثل الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الحكومة ويؤكد استمرار دعم الاتحاد للعراق بما يحقق الاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).