جنوب أفريقيا تفوز على غانا وتتصدر مجموعتها في تصفيات المونديال

2021/09/06 | 21:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ خطف المنتخب الجنوب أفريقي، بقيادة بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري الجديد، فوزا قاتلا من نظيره منتخب غانا بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين بالجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ مونديال قطر 2022.وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 من عمر المباراة عبر اللاعب هلونجوان ".وبهذه النتيجة يتصدر منتخب جنوب أفريقيا مجموعته برصيد 4 نقاط، بينما يتوقف رصيد غانا عند 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة ".وكان منتخب جنوب أفريقيا قد تعادل مع زيمبابوي بدون أهداف، في الجولة الأولي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر".وينافس منتخب جنوب أفريقيا، في المجموعة السابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، مع كل من غانا وزيمبابوي وإثيوبيا بالترتيب"./انتهى2

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