الإفراج عن الساعدي القذافي.. الدلالات وتبعات القرار الليبي

2021/09/06 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محللون سياسيون أن الإفراج عن الساعدي القذافي نجل معمر الذي أطيح به في 2011، يأتي كخطوة هامة باتجاه "المصالحة الوطنية" التي ستطوي صفحة قديمة يجب طيها حتى يستطيع الجميع التقدم والنهوض بالبلاد.

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