مسجدي: إيران تشكر الكاظمي على الدور الإيجابي في التقريب بين طهران والرياض

2021/09/06 | 21:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، إن دور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كان هاماً في الوساطة بين طهران والرياض.

وأضاف خلال تصريحات صحفية أن العراق وفر الأجواء لإجراء المفاوضات بين طهران والرياض، وشدد على وجوب تسوية كافة المشاكل العالقة بين البلدين، عن طريق التفاوض، مشيرا إلى أن بغداد استضافت ثلاث جولات مفاوضات بين ممثلي البلدين.

وأكد السفير الإيراني، ان بلاده تريد صداقة أخوية مع السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

هذا، وأشار السفير الإيراني لدى بغداد أن العلاقات الثنائية بين العراق وإيران جيدة في حقبة الكاظمي.

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