"إحراج كبير" للسلطات الإسرائيلية.. تفاصيل هروب 6 فلسطينيين من سجن جلبوع عبر نفق

2021/09/06 | 21:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلاحق السلطات الإسرائيلية 6 فلسطينيين تمكنوا من الهرب من سجن إسرائيلي عبر نفق، ما أثار احتفالات كبيرة بين الفلسطينيين وتسبب في إحراج كبير للمسؤولين الإسرائيليين.

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