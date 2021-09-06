2021/09/06 | 21:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الاثنين، على رتل شاحنات تابع للتحالف الدولي في محافظة بابل، وفق مصدر أمني.وقال المصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل”.ولم يخلف الانفجار إصابات أو أضراراً تذكر، وفق ما أفاد المصدر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي في بابل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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