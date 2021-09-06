2021/09/06 | 21:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xtAKTPu8vkU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عشرات مواثيق الاصلاح السياسية بلا مواثيق في العراق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عشرات مواثيق الاصلاح السياسية بلا مواثيق في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).