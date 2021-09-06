المرشح خالد العطية يتحدث لـ”النور” عن أبرز ملف ضاغط في نينوى

2021/09/06 | 21:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أكد المرشح عن محافظة نينوى، خالد العطية، (الدائرة السادسة، تسلسل 74) أن ملف الإعمار سيكون على رأس أولويات أجندته خلال المرحلة المقبلة.وقال العطية، في تصريح لـ”النور نيوز” أن “ملف الإعمار سيكون على رأس الأوليات بعد الفوز في الانتخابات – إن شاء الله -، حيث نسعى إلى إعادة ما دمره الارهاب، وإعادة …

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