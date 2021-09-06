عمليات سومر تكشف عن خطتها لحماية الانتخابات في ذي قار

2021/09/06 | 21:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار كشف قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، اليوم الاثنين، معالم الخطة الأمنية في محافظة ذي قار لحماية انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.وقال حربية للوكالة الرسمية، “أعددنا مع نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة العليا للانتخابات خطة لحماية الانتخابات في محافظة ذي قار”، …

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