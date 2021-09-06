تصريح مساعد مدرب الأولمبي العراقي بعد خسارة فريقه مرتين أمام الإمارات! (فيديو)

2021/09/06 | 21:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد سعد حافظ، مساعد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، أن الظروف كانت غير اعتيادية، وذلك عقب خسارة فريقه أمام الإمارات، للمرة الثانية.

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