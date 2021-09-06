الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحاً حول حادثة مطار طهران

2021/09/06 | 21:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الخطوط الجوية العراقية، اليوم

الاثنين، توضيحاً حول الحادثة التي

شهدها مكتبها في مطار طهران الدولي، وما

بدر من انفعالات قام بها عدد من

المواطنين وشركات السفر والسياحة.

أدناه التوضيح:

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