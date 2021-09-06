بالفيديو.. مرشح للانتخابات يعتدي بالضرب على شقيق وزير النفط في البصرة

2021/09/06 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة اظهر تسجيل فيديوي، اليوم الاثنين، اعتداء احد المرشحين للانتخابات على شقيق وزير النفط في محافظة البصرة.

وبحسب التصوير الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، فان احد مرشحي الانتخابات في محافظة البصرة برفقة شخص اخر اقدما على الاعتداء بالضرب على هاني عبد الجبار شقيق وزير النفط امام منزله ومن ثم هربا.

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