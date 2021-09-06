تصريح للمرور بشأن اجازة السوق

2021/09/06 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، أن دوام اللجان الطبية بمواقع التسجيل سيكون صباحياً ومسائيا.وقال مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي في بيان: "اتفقنا بالتنسيق مع دائرة اللجان الطبية في وزارة الصحة بأن يكون الدوام صباحاً ومساءً في جميع مواقع التسجيل".ودعا المواطنين إلى التوجه لغرض اكمال معاملات اجازات السوق وخصوصا ممن لا يحملون اجازات السوق كونها مخالفة قانونية ويحاسب عليها القانون".

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