المؤتمر الكامل لمدرب المنتخب الوطني حول مباراة إيران في مشوار المونديال

2021/09/06 | 22:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

شددَ مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الهولندي ديك أدفوكات، الإثنين، على أهمية مباراة منتخب إيران يوم غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقالَ مدرب منتخبنا الوطني، في المؤتمر الصحافي لمباراة إيران، 6 أيلول/سبتمبر، إنّ "اللاعبين لم يحظوا بالراحة بعد مباراة كوريا الجنوبية"، مشيرًا إلى أنّ "المباراة ستكون صعبة للغاية".

وأضاف أدفوكات، وفق بيان للهيئة التطبيعية، أنّ "اللاعبين يعرفون الفريق الإيراني لذلك نحن نتطلع لتحقيق نتيجة جيدة"، موضحًا بالقول "كوريا وإيران مرشحان للعبور الى كأس العالم، نظرًا لنتائجهما الماضية في التصفيات، لكننا نمتلك فريقًا قويًا بإمكانه مواجهة أي فريق في آسيا، ولدينا شعور مميز تجاه هذه المباراة".

وأشارَ المخضرم الهولندي، إلى أنّ "من مميزات المنتخب العراقي أنّ لديهم ذهنية مميزة، يعملون بجهد، ويحاربون ويمتلكون إمكانيات جماعية وفردية"، مشددًا أنّ "المباريات التسع المتبقية تعتبر مباريات نهائية".

وحول إمكانية اللعب على الأراضي العراقية، قال أدفوكات، "لسنا نحن من يقرر إن كنا قادرين على اللعب في العراق، أعرف أنّه في السنوات الأخيرة لعب المنتخب العراقي العديد من المباريات أمام المنتخب الإيراني، ونعد هذه المباراة مهمة للغاية، مباراة العراق وإيران تشابه مباريات هولندا وبلجيكا لأنهما بلدان متجاوران".

وختمَ مدرب منتخبنا الوطني بالقول، "دائما نبحث عن اللاعبين الذين لديهم رغبة في التأهل إلى المونديال، بإمكان اللاعبين العراقيين أن يبذلوا جهدًا كبيرًا، وأنّ يتأهلوا إلى مونديال قطر، مستعدون لهذه المباراة 100%، نعرف إننا سنواجه فريقًا قويًا، نحن واثقون من أنفسنا ونحن نحتاج الى الثقة، الاستعدادات بالنسبة لنا أننا نلعب المباراة وكأنها مباراة نهائية".

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