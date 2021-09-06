2021/09/06 | 22:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 32 متهماً بتجارة المخدرات وتعاطيها في مدن متفرقة: "6 كيلوات ضُبطت معهم" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/06 | 22:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 32 متهماً بتجارة المخدرات وتعاطيها في مدن متفرقة: "6 كيلوات ضُبطت معهم") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 32 متهماً بتجارة المخدرات وتعاطيها في مدن متفرقة: "6 كيلوات ضُبطت معهم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).