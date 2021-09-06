إحصاءات: تسجيل 583 وفاة و27579 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/09/06 | 22:22 - المصدر: قناة التغيير

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أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران، عن معاودة ارتفاع المنحنى الوبائي مرة جديدة وهو مؤشر على انتكاسة وبائية خطيرة.

وأظهرت الإحصاءات أنه تم تسجيل خمس مئة وثلاث وثمانين وفاة ونحو سبعة وعشرين ألفا وست مئة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الإحصاءات أن العدد الإجمالي للمصابين في إيران تجاوز أكثر من خمسة ملايين ومئة وخمسين ألف إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من مئة وأحد عشر ألف حالة وفاة.

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