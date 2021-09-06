"أواجه المباراة بابتسامة".. بيليه في "العناية المركزة" بعد جراحة لإزالة ورم

2021/09/06 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (80 عاما)، الاثنين، أنه "يتعافى" في المستشفى من جراحة خضع لها لإزالة ورم من القولون

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