الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم

2021/09/06 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم "القتل تعزيرًا" (الإعدام) في مواطن سعودي بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، بعد إدانته بتهم إرهابية.

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