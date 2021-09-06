المرور: دوام اللجان الطبية بمواقع التسجيل سيكون صباحاً ومساءً

2021/09/06 | 22:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، أن دوام اللجان الطبية بمواقع التسجيل سيكون صباحياً ومسائيا.وقال مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “اتفقنا بالتنسيق مع دائرة اللجان الطبية في وزارة الصحة بأن يكون الدوام صباحاً ومساءً في جميع مواقع التسجيل”.ودعا المواطنين إلى التوجه لغرض …

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