CIES: مانشستر سيتي أغلى فريق في العالم

2021/09/06 | 22:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اليوم الإثنين، نقلا عن المرصد الدولي لكرة القدم ”CIES“، إن مانشستر سيتي الإنجليزي هو أغلى فريق كرة قدم في الوقت الحالي.وبحسب الصحيفة، فإن انتقال جاك […]

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