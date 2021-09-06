في عملية غريبة بالعراق.. سيدة مسنة تفشل عملية سطو وتطارد المسلحين (فيديو)

2021/09/06 | 22:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو يظهر مشاهد وثقتها كاميرات المراقبة، لعملية سطو مسلح غريبة من نوعها قيل إنها في العراق.

وبحسب مقطع الفيديو المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم (6 ايلول 2021)، فإنه "تظهر سيدة مسنة ادعي أنها صاحبة المنزل، تفتح الباب بعد طرقه، فيدخل المنزل أحد الأشخاص بالرشاش وهو يرتدي العباءة والنقاب، ومن ثم وضع يده على فم السيدة وأجبرها على التراجع، فيما يدخل خلفه اثنين من الأشخاص، ولكنهم سرعان ما خرجوا بعد (فشل عملية السطو).

العراق - الساعات الماضية :لحظة فتح سيدة مُسنة باب منزلها بعد طرقهلتنصدم بإقتحام شخص مسلح بالرشاش و يرتدي العباءة والنقاب !!فيما دخل خلفه اصدقائه ولكنهم سرعان ما خرجوا بعد فشل عملية السطوالفيديو حصد الأكثر تفاعلًا على نطاق واسع عراقيًا كأغرب عملية سطو مسلحBy : @q1q555 pic.twitter.com/gPXhx5B0U9

— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) September 6, 2021

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