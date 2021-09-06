الوقف السني: الأربعاء المقبل غرة شهر صفر

2021/09/06 | 22:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن ديوان الوقف السني، ان يوم غد الثلاثاء مكمل لشهر محرم الحرام والأربعاء المقبل غرة شهر صفر.وذكر الديوان في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أنه "نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن ان يوم غد الثلاثاء الموافق 7/9/2021، مكمل لشهر محرم الحرام للعام الحالي 1443 هـ".وأضاف، أن "يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 هو أول أيام غرة شهر صفر".

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