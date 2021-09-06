منتخبنا الوطني يختتم تدريباته ويعلن جاهزيته لمواجهة ايران يوم غد الثلاثاء

2021/09/06 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن المنتخب الوطني بكرة القدم، اليوم الاثنين،جاهزيته لمواجهة نظيره الإيراني ضمن تصفيات قارة اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.وذكر بيان للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تلقته (بغداد اليوم) ، أن "منتخبنا الوطني أختتم تدريباته على استاد خليفة الدولي في الدوحة ويعلن عن جاهزيته لمواجهة ايران يوم غد الثلاثاء".

هذا وعاد المنتخب العراقي، بنقطة ثمينة من أنياب مضيفه الكوري الجنوبي، في اللقاء الذي جمعهمما اليوم الخميس، على ملعب "سيول"، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

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