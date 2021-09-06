بالوثيقة ..تكليف حازم راضي بمهام الوكيل الاداري لوزارة النقل وكالة

2021/09/06 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / صدر امر ديواني بتكليف حازم راضي بمهام الوكيل الاداري لوزارة النقل وكالة.وذكرت وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بانه تم إنهاء تكليف سلمان صدام بمهام الوكيل الاداري لوزارة النقل وكالة وتكليف حازم راضي بمهام المنصب وكالة./انتهى3

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