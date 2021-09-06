زلزال بشدة 4,1 على مقياس ريختر يضرب منطقة حدودية بين ايران وتركيا

2021/09/06 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضرب زلزال بشدة 4.1 درجات على مقياس ريختر، عند الساعة الرابعة و50 دقيقة من عصر اليوم الاثنين، منطقة حدودية بين ايران وتركيا (في شمال غرب ايران).وذكر مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، ان الزلزال وقع في عمق 10 كلم من سطح الارض عند التقاء خطي العرض الشمالي 37:36 درجة والطول الشرقي 44:13 درجة ".واشار المصدر ذاته بحسب الاعلام الايراني، بان مركز الزلزال يقع في مدينة "يوكسكوفا" التركية المتاخمة لمدينة سرو بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غربي ايران).وورد في التقرير ايضا، بان مدينتي "سلماس" و"خوي" (بمحافظة اذربايجان الغربية) تعرضتا قبل قليل، الى هزة ارضية اخرى بشدة 2.9 درجات على مقياس ريختر ".ولم ترد لحد الان اي تقارير بشأن الاضرار الناجمة عن هذا الحادث"./انتهى2

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