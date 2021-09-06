2021/09/06 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرار 6 معتقلين فلسطينيين بينهم قائد عسكري سابق من سجن إسرائيلي { القدس- (أ ف ب) : فرّ ستة معتقلين أمنيين فلسطينيين من أحد السجون الإسرائيلية عبر نفق حفروه أسفل مغسلة فيما شرعت قوات الأمن بحملة بحث واسعة عن المجموعة التي تضم قيادي بارز في حركة فتح، وفق ما أفاد مسؤولون.وبحسب بيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرار 6 معتقلين فلسطينيين بينهم قائد عسكري سابق من سجن إسرائيلي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرار 6 معتقلين فلسطينيين بينهم قائد عسكري سابق من سجن إسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).