وزير الخارجية الأميركي في الدوحة لإجراء محادثات حول أفغانستان

2021/09/06 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يمين) عند وصوله الى الدوحة في 6 أيلول/سبتمبر 2021.© POOL/AFP اوليفييه دولييري الدوحة (أ ف ب) – وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى الدوحة الإثنين لإجراء محادثات مع القطريين حول الأزمة الأفغانية بعدما أعلنت طالبان السيطرة الكاملة على أفغانستان.تؤدّي الإمارة الخليجيّة الثريّة بفضل قربها من […]

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