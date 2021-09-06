2021/09/06 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الجهادي السويدي، أسامة كريم، الذي يمثل الأربعاء أمام المحكمة الخاصة بهجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس، تحقيقا كذلك في بلاده حول "جرائم حرب" ارتكبت في سوريا، وفق ما ذكر القضاء السويدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق سويدي مع مواطن بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق سويدي مع مواطن بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).