عمليات سومر تكشف الخطة الأمنية في محافظة ذي قار لحماية الانتخابات

2021/09/06 | 22:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، اليوم الاثنين، معالم الخطة الأمنية في محافظة ذي قار لحماية انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل. وقال […]

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