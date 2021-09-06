بعد غيبوبة استمرت 39 عاما.. رحيل

2021/09/06 | 22:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي لاعب كرة القدم الفرنسي السابق جان بيير آدامز، عن عمر 73 عاما، الذي أصيب بغيبوبة عام 1982 إثر جراحة فاشلة في الركبة، بحسب ما أعلنته أندية باريس سان جيرمان ونيس ونيم أولمبيك.

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