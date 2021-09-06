التعليم تصدر توجيهاً يتعلق بالرقابة المالية في الجامعات والكليات بالعراق

2021/09/06 | 22:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا مشتركا مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لمناقشة التعاون المشترك وتعزيز تخصص المحاسبة القانونية وتطوير الخبرات.وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب خلال الاجتماع الذي عقد في كلية العلوم بجامعة بغداد، حسب بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مؤسسات التعليم …

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