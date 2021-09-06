بث مباشر من البصرة: انطلاق مسيرة أربعينية الإمام الحسين إلى كربلاء

2021/09/06 | 23:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بدأ حشود المعزين مسيرتها المليونية انطلاقاً من أقصى جنوب العراق، في البصرة، باتجاه مدينة كربلاء للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين.

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كاميرا "ناس" تنقل جانباً من المسيرات واستعدادات المواكب الخدمية من "شارع بغداد" في البصرة.

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