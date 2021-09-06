باحث في الشأن السياسي: يفترض بالحكومة مخاطبة فيسبوك لرفع اسم الحشد الشعبي من الكيانات المحظورة

2021/09/06 | 23:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الباحث في الشأن السياسي، مقتدى المقدسي، اليوم الاثنين، يفترض بالحكومة مخاطبة فيسبوك لرفع اسم الحشد الشعبي من الكيانات المحظورة، مبينا ان منصات تحالف الفتح واجهت عملية الحجب دون بقية الاحزاب الاخرى.وقال المقدسي لبرنامج “حصاد الايام”: ان “قواعد اللعبة على مواقع التواصل الاجتماعي تغيرت بعد اجتماع السعودية بمؤسس شركة فيسبوك”.واضاف “يفترض بالحكومة […]

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