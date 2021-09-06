الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للانتخابات المقبلة والعمل على إنجاحها

2021/09/06 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وفد بعثة الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، دعمه للانتخابات المقبلة والعمل على إنجاحها.وذكر بيان لمفوضية الانتخابات تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، استقبلوا في مقر المفوضية ببغداد، […]

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