المنتخب الوطني يعلن جاهزيته لمواجهة إيران

2021/09/06 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن المنتخب الوطني بكرة القدم، اليوم الاثنين، جاهزيته لمواجهة نظيره الإيراني ضمن تصفيات قارة اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.وذكر بيان للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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