مشاجرة داخل مستشفى في بغداد والشرطة تعتقل ثلاثة أشخاص

2021/09/06 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

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مشاجرة داخل مستشفى في بغداد والشرطة تعلن اعتقال 3 أشخاص

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