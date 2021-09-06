الاتحاد الاوروبي يعلن دعمه للانتخابات العراقية المقبلة

2021/09/06 | 23:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وفد بعثة الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، دعمه للانتخابات المقبلة والعمل على إنجاحها.وذكر بيان لمفوضية الانتخابات، ان “رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، استقبلوا في مقر المفوضية ببغداد، وفدا من فريق المراقبة في بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، وجرى خلال اللقاء تقديم صورة وافية عن آخر الاستعدادات لإجراء انتخابات تشرين والدور المنتظر من المجتمع الدولي في إطار مراقبة العملية الانتخابية وتقييمها.” وأضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء الثنائي المشترك الذي حضره جميع أعضاء مجلس المفوضين مع الوفد الأوروبي، التعريف بدور المجلس وجهوده منذ أن تسلم مهامه قبل أكثر من عام ونصف”، لافتا الى ان “وفد بعثة الاتحاد الأوروبي، أكد دعمه […]

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