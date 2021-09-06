مجلس المفوضين يلتقي وفدا اوربيا لمراقبة الانتخابات

2021/09/06 | 23:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، اليوم الإثنين وفدا من فريق المراقبة في بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق.وجرى خلال اللقاء / حسب بيان للمفوضية/ تقديم صورة وافية عن آخر الاستعدادات لإجراء انتخابات تشرين والدور المنتظر من المجتمع الدولي في إطار مراقبة العملية الانتخابية وتقييمها بالاضافة الى التعريف بدور المجلس وجهوده منذ أن تسلم مهامه قبل أكثر من عام ونصف.واكد الوفد دعمه للانتخابات والعمل على إنجاحها من خلال الإسهام في المراقبة والرصد لمجريات عملية الاقتراع في 10 تشرين الأول المقبل./انتهى3

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