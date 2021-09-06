المان سيتي .. اغلى ناد في العالم

2021/09/06 | 23:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المرصد الدولي لكرة القدم / CIES/ إن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي هو أغلى فريق كرة قدم في الوقت الحالي.وقال المرصد ان : قيمة لاعبي مانشستر سيتي تقدر بنحو 926 مليون جنيه إسترليني (نحو 1,079 مليار يورو).ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني، ويتأخر عن مانشستر سيتي بفارق 49 مليون جنيه إسترليني فقط.وتضم قائمة أغلى 10 أندية في العالم 6 أندية من الدوري الإنكليزي الممتاز، وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام.ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث، وتقدر قيمة لاعبيه بـ820 مليون جنيه إسترليني،، حيث يضم في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.ويتبعه ريال مدريد بقيمة 675 مليون جنيه إسترليني.ويحتل تشيلسي المركز الخامس متقدما على ليفربول، الذي يحتل المركز السادس.وجاء يوفنتوس في المركز السابع بقيمة 563 مليون جنيه إسترليني، مقابل 551 مليون جنيه إسترليني لبرشلونة في المركز الثامن.وجاء آرسنال في المركز التاسع، ثم توتنهام عاشرا بقيمة 542 مليون جنيه إسترليني، و472 مليون جنيه إسترليني على التوالي.واحتل أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي المركز الـ11 بقيمة 414 مليون جنيه إسترليني، علما أن بايرن ميونخ جاء في المركز الثالث عشر بقيمة 361 مليون جنيه إسترليني./انتهى3

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